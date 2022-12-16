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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 8:16

На видео попало ДТП в центре Волгограда с пострадавшим ребенком

Легковушка протаранила кроссовер на перекрестке
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне в центре Волгограда произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. 45-летний мужчина на Hyundai Elantra на улице Порт-Саида проехал на красный свет на перекрестке с улицей Гагарина и протаранил Renault Duster. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

В результате происшествия травмы получил 7-летний мальчик, который ехал в кроссовере Renault. Скорая помощь отвезла его в больницу.