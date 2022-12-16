Готовят подарки членам семьи и обязательно детям. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Волгограда решили урезать бюджет на Новый год, причем большинство решили экономить на подарках. В этом году на праздничные сюрпризы волгоградцы готовы потратить 12 тысяч 900 рублей. В прошлом эта сумма была чуть больше. При этом выше всего бюджет на новогодние подарки оказался у москвичей и жителей Ростова-на-Дону, они готовы раскошелиться на 16 – 16,5 тысяч рублей. Такие данные сообщили сайту volgograd.kp.ru в сервисе SuperJob по итогам опроса.

Готовят подарки в основном членам семьи, обязательно – детям. Новогодние сюрпризы для родственников покупают 66% опрошенных, каждый пятый сделает подарок друзьям. Своей половинке покупают подарки лишь половина респондентов, а вот себе любимому – 13%. При этом 17% опрошенных и вовсе не собираются тратиться на подарки. Мужчины оказались щедрее женщин в плане праздничных трат.