В выходные в Волгограде обещают потепление до +7 градусов и дождь

Волгоградцев снова ждет традиционная декабрьская погода без снега. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцам недолго осталось наблюдать белую картину за окном: выпавший только в среду снег растает. На Волгоград идет потепление с дождем. В выходные будет плюсовая температура, грязь, серость и слякоть. По прогнозам Волгоградского ЦГМС, в субботу нас ждет +1…+4, в воскресенье – до +7 тепла.

Ночь с пятницы на субботу еще будет морозной, а потом нас ждет целый набор природных явлений: снег, мокрый снег, туман, гололед. В воскресенье мокрый снег утром будет переходить в дождь, днем будет просто лить с неба. При этом будет совсем неприятный ветер: около 12 м/с с порывами до 17 в воскресенье.

Поэтому в пятницу у волгоградцев последняя возможность погулять по белому снегу. Дальше придется создавать себе новогоднее настроение другими способами.