Каждый третий волгоградец хочет переехать в другой город страны

Треть волгоградцев хотят переехать в другой регион страны Фото: Екатерина СИМОХИНА

Практически каждый третий житель Волгоградской области хочет переехать в другой город страны. Об этом заявили 29% волгоградцев, которые приняли участие в опросе hh.ru. 23% респондентов мечтают перебраться за границу, 28% жителей региона уезжать никуда не хотят. А еще 7% волгоградцев хотят переехать в другой город или поселок внутри своей области.

Жители Волгоградской области местом для переезда чаще всего называли Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский края, в частности, Сочи. Также они хотели бы жить в Ростовской области, Татарстане и других городах-миллионниках России. Среди других стран волгоградцы указывали готовность переехать в Казахстан, Грузию, Азербайджан, Армению, Беларусь, США, Японию, Китай.

Почти половина жителей Волгоградской области, а именно 48%, в опросе указали, что главной причиной возможного переезда являются низкие зарплаты в регионе. 40% респондентов указали на небольшое количество компаний, в которых хотелось бы работать. 28% опрошенных отметили неблагоприятную городскую среду в Волгоградской области - слабо развитый транспорт, отсутствие досуга, высокий уровень преступности. 25% волгоградцев не могут найти работу по профессии.