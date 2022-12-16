Региональный оператор по обращению с ТКО рекомендует оплатить услугу вывоза отходов до наступления новогодних каникул

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор «Ситиматик-Волгоград» для удобства жителей Волгоградской области предусмотрел возможность внести оплату по услуге вывоза отходов за декабрь заранее.

В ближайшее время жители Волгоградской области получат платежные квитанции за услугу «Обращение с ТКО» за декабрь, обычно такие квитанции приходили в первых числах января. Следующую квитанцию за январь, жители получат в начале февраля 2023 года.

Это позволит избавить жителей от лишних хлопот во время новогодних праздников.

В случае если вам не пришла квитанция, напоминаем, что для удобства граждан на сайте регионального оператора https://34.citymatic.ru создана кнопка «Я не получил платежку», с помощью которой можно оперативно сообщить, что вам не доставлен платежный документ. Также есть возможность подписаться на получение электронной квитанции от «Ситиматик-Волгоград» в личном кабинете на сайте расчетного агента компании – АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по ссылке: https://lk.ivc34.ru/login. Здесь удобно отслеживать детальную информацию по своему лицевому счету и дистанционно оплачивать коммунальную услугу «Обращение с отходами».

Все перечисленные каналы связи и контактная информация о региональном операторе размещена, в том числе, и на платежных документах, которые ежемесячно доставляются в почтовые ящики жителей.

Компания «Ситиматик-Волгоград» надеется на сознательность граждан в вопросе добросовестной оплаты коммунальной услуги, ведь все мы хотим жить, трудиться и отдыхать в комфортных условиях, а поддержание чистоты в городах и селах – наше общее дело.