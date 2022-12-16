В 2023 году в ЦПКиО Волгограда построят концертный купол на 2 тысячи зрителей

В таком куполе собираются устраивать концерты для 2 тысяч зрителей. Фото: ЦПКиО.

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в новом 2023 году будут устраивать концерты звезд шоу-бизнеса. Артисты и до этого посещали площадку в рамках фестивалей, теперь концерты будут на постоянной основе, но за деньги. Мероприятия будут проходить в закрытом куполе. Концертный зал на 2 тысячи зрителей уже строят.

130 мест будут сидячими, остальные – танцпол. В месяц волгоградцам обещают давать от 3 до 7 концертов. Как уверяет администрация ЦПКиО, в этом заинтересовано крупное концертное агентство Волгограда, которое привозит звезд и организует концерты уже 25 лет. Расписания выступлений артистов на 2023 год пока нет.

Рабочие заливают фундамент, после чего уже в новом году поставят купол. Фото: ЦПКиО.

В Волгограде действительно не хватает мест для подобных мероприятий. После того, как Театр Эстрады заняли судьи, а Дворец спорта стал предметом бесконечных споров и завис в ожидании реконструкции, единственной площадкой стали ЦКЗ и Дом офицеров. Последнюю площадку зрители не любят из-за ужасной акустики. Смогут ли обеспечить качественный звук в куполе в парке, будет известно уже в следующем году. Директор ЦПКиО Андрей Еркин сообщил сайту volgograd.kp.ru, что подобные концертные залы в парках уже работают и вполне успешно в Ростове и Краснодаре.

К строительству фундамента уже приступили. Перед Рождеством установят купольную конструкцию с архитектурной подсветкой.