В Волгограде выкорчевали деревья и кустарники на Аллее Героев

До этого на аллее срубили огромный тополь. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы возмущаются тем, что на Аллее Героев в центре Волгограда выкорчевали деревья и кустарники. На пешеходной улице, которая давно стала визитной карточкой города-героя, 15 декабря выкопали туи, которые росли напротив ресторана. Однако в мэрии сайту volgograd.kp.ru сообщили, что в ходе реконструкции на аллее решили высадить туи одного сорта, чтобы озеленение было единообразным. Удалили те деревья и кусты, что не вписываются в новую концепцию.

- Сейчас выкопанные согласно технологии туи перевозятся на базу, впоследствии их высадят в других местах, так же как и тротуарная плитка, которую передадут в районы для мощения, - рассказали в администрации Волгограда.

В мэрии уверяют, что с выкорчеванными туями все в порядке. Корни целы, выкапывали их с земляным комом. Сейчас для этого самое оптимальное время – хвойники находятся в «спячке». Пересадку в таких условиях они переносят благоприятно. А вот огромный тополь, который срубили ранее, был болен.