В Волгограде 16 декабря временно отключат электричество в двух районах

Затронут отключения улицы на Дар-горе и частный сектор на Второй продольной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу без электричества из-за плановых ремонтных работ на несколько часов оставят жителей двух районов Волгограда. Временно отключат свет 16 декабря 2022 года в домах и организациях Центрального и Ворошиловского районов. Затронут отключения улицы на Дар-горе и частный сектор на Второй продольной и за ней, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

В Ворошиловском районе на Дар-горе локальный блэкаут 16 декабря энергетики объявили на весь день – с 9.00 до 17.00. Затронут отключения дома по адресам: ул. Лугопольская, №44-64, 64а, 64а/1, 64а/2, 61-83, 85/1, 85/2, 87, 89, 99, ул. Радомская, №28-52, 45а-61, ул. Чебоксарская, №52-74, 74а, 74б, 43-63а, ул. Челябинская, №29а, 27а, 31а, 31б, ул. Чигиринская, 54, 56 и ул. Читинская, №66-82, 82а, 53-75.

В Центральном районе в этот день обесточат дома и предприятия, в том числе отель, на улицах: ул. Грузинская, 30а, ул. Двинская, 31, ул. Ленская, №33а, 35, 35а, 37, 39, 38, ул. Рокоссовского, №53-61, 61а, 65-69, 69а, 71-75, 75а, 75б, 77-83, 81а, 97, 99, ул. Севастопольская, №5, 5а, 7-9, 9а, 11-17, 17а, 19-21, 21а, 23-35, 8, 10г, 14-36. Электричества по этим адресам не будет также с 9 до 17 часов.