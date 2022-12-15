Региональный оператор по обращению с ТКО рассказал школьникам о пользе двухконтейнерного сбора отходов

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Представители волгоградского регионального оператора по обращению с ТКО провели первый просветительский урок в рамках экологической Акции «Утилизация электроники». Акция направлена на популяризацию практики раздельного накопления отходов.

Урок состоялся в детской музыкальной школе № 5 областного центра, ученики которого уже пробуют практиковать раздельный сбор на территории своего учебного заведения. В ходе урока учащиеся поиграли в интерактивную игру по теме обращения с отходами. Несмотря на юный возраст показали высокий уровень знаний в области экологии. Во дворе школы был установлен бокс для сбора электронных отходов и ребята до весны будут соревноваться в сборе электроники и бытовой техники.

Организатором акции выступает «ВМС Рециклинг» при поддержке регионального отделения «Российское экологическое общество», Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и регионального оператора по обращению с отходами «Ситиматик-Волгоград». Экологическая акция проходит в целях реализации Федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», экологического просвещения и формирования культуры раздельного накопления отходов.

Напомним, что в 2022 году в Волгограде начался поэтапный переход на двухконтейнерный сбор отходов, поэтому региональный оператор уже с 2020 года начал проводить экологические уроки в школах. Кроме того, разработана образовательная программа для подрастающего поколения «Школа экономики замкнутого цикла «Зеленый круг»», методические материалы которой есть в свободном доступе на сайте компании.

«Ситиматик-Волгоград» приветствует их самостоятельное использование, а также оказывает помощь в проведении экоуроков. Для этого необходимо оставить заявку на главной страничке сайта компании.