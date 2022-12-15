В Волгограде в пятницу синоптики пообещали гололедицу и туман

Новую порцию снега синоптики не спрогнозировали Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области снег снова взял паузу. В ближайшую пятницу погода не предвещает осадков. Тем не менее, волгоградцам нужно быть осторожными. В Волгограде и области 16 декабря ожидаются туман, гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС. Будет облачно с прояснениями. Юго-восточный ветер подует со скоростью 7-12 м/с.

По области в ночь на пятницу температура воздуха будет -3...-8º, при прояснении до -12º, днем -4...+1º. В Волгограде в ночные часы -5...-7º, в дневные -3...-1º.