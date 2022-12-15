Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 14:01

В Волгограде в пятницу синоптики пообещали гололедицу и туман

По области 16 декабря температура воздуха опустится до -12 градусов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Новую порцию снега синоптики не спрогнозировали

Новую порцию снега синоптики не спрогнозировали

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области снег снова взял паузу. В ближайшую пятницу погода не предвещает осадков. Тем не менее, волгоградцам нужно быть осторожными. В Волгограде и области 16 декабря ожидаются туман, гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС. Будет облачно с прояснениями. Юго-восточный ветер подует со скоростью 7-12 м/с.

По области в ночь на пятницу температура воздуха будет -3...-8º, при прояснении до -12º, днем -4...+1º. В Волгограде в ночные часы -5...-7º, в дневные -3...-1º.