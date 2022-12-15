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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 14:00

В Волгограде З-летней девочке отрубило кисть в овощном цехе, где работала мать

Возбуждено уголовное дело на бизнесмена
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ребенок сунул руку в транспортер и остался без кисти.

Ребенок сунул руку в транспортер и остался без кисти.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде 3-летней девочке отрубило кисть. Малышка, которую взяла на работу мать, осталась без присмотра в овощном цехе и засунула руку в механизм транспортировочный ленты. Полиция возбудила уголовное дело на 48-летнего директора предприятия, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

Происшествие в цехе по сортировке и фасовке овощей произошло на предприятии в Дзержинском районе 13 декабря 2022 года. В тот день 31-летняя волгоградка взяла с собой на работу ребенка. Оставшись без присмотра, малышка сунула руку в механизм и осталась без кисти. Девочку отвезли в больницу, а уже туда вызвали полицейских. Теперь за эту ампутацию будет отвечать коммерсант. Ему вменяют «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».