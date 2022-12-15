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НовостиНедвижимость15 декабря 2022 13:47

В Волгограде отключат газ 19 и 20 декабря в Дзержинском районе

Без голубого топлива дома частного сектора оставят на четыре часа
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Газ отключат на полдня.

Газ отключат на полдня.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В конце декабря на газопроводах в Дзержинском районе Волгограда запланировали неотложные ремонтные работы систем газоснабжения и газораспределения. Из-за этого 19 и 20 декабря 2022 года временно отключат газ на двух улицах частного сектора, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Так, 19 декабря 2022 года останутся без газового отопления и возможности приготовить еду с 10.00 до 14.00 жители 11 домов на улице Моторной - №6-26. 20 декабря в те же часы – с 10.00 до 14.00 - временно приостановят поставку голубого топлива по адресам: Разъезд «1050», №1, 2, 3 и 4.

Волгоградцев просят не включать в это время газовые котлы и плиты, чтобы избежать аварийных ситуаций и несчастных случаев.