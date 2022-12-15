Волгоградец пойдет под суд за обман 28 человек и побег с места ДТП

Волгоградцу грозит 10 лет колонии. Фото: Семен ШПАК

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело 24-летнего волгоградца, которого обвиняют в мошенничестве под видом бизнеса по разведению овец. Кроме того, парень стал виновником ДТП в Саратове и сбежал с места происшествия, не оказав помощь тяжело пострадавшему. По двум статьям ему грозит срок до 10 лет, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

По версии следствия, вместе с сообщником волгоградец в 2020-2021 годах уговаривал людей вложиться в выгодный бизнес по разведению овец. Но отару не завел, а деньги потратил. Поверили им и лишились более 4,3 миллиона рублей 28 человек.

Плюс к этому 20 марта 2021 года парень стал виновником ДТП в Саратове. Он выехал на перекресток улиц Вольской и Чапаева на красный. После столкновения волгоградец покинул место ДТП, не оказав помощь пострадавшему, который получил серьезные травмы.

Расследовали дело в ГСУ регионального главка МВД России. Рассматривать его будет Камышинский городской суд. Дело сообщника выделили в отдельное производство.