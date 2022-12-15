В Волгограде за неделю взлетели цены на огурцы и помидоры, свинину, памперсы и авиабилеты

Заметнее всего взлетели цены на огурцы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Статистики каждую неделю следят за изменением цен в магазинах и ряда услуг, которыми пользуются жители Волгоградской области. В четверг, 15 декабря Волгоградстат опубликовал данные очередного мониторинга. Сравнил цены на 106 товаров и услуг с теми, что были неделей ранее. Вывод – к Новому Году продукты начали дорожать, особенно это касается овощей и фруктов.

Так, за прошлую неделю заметно подорожали огурцы – сразу на 8,5% и помидоры – на 5,8%. Также на овощных прилавках заметен рост цен на морковь – на 3,2%, свеклу – на 1,4% и картофель – на 0,1%. Дешевле стала только капуста. Снижение цены на 0,1% на лук покупатели вообще вряд ли заметили. Из фруктов ощутимее всего подорожание яблок – сразу на 6,5% за неделю. Правда, статистики не отслеживают цены на мандарины, апельсины, ананасы, гранат и другие фрукты, которые часто покупают к новогодним праздникам.

На полках с молочкой тоже поменялись ценники. Дорожает молоко, сливочное масло и сыры, снизились цены на творог и сметану. Все изменения в пределах 1-2 процентов.

Мясная и рыбная продукция держится пока на одному уровне. Подорожала только свинина: килограмм мяса стал стоить больше на 1,5 процента, чем неделей ранее.

Дороже обойдутся чаепития: стоимость черного байхового чая за неделю подскочила на 2,6%. Конфеты и печенье подорожали совсем незначительно, а вот сахар даже подешевел.

Чуть меньше на этой неделе стоила бакалейная продукция: рис, гречка, вермишель, макароны. В отделе бытовой химии и средств гигиены серьезных изменений не произошло, заметен лишь рост памперсов – сразу на 2%.

Чем ближе к Новому году, тем дороже авиабилеты. Пока полет в экономклассе подорожал на 3,5%, но все еще впереди. Обычно на первой неделе каникулы цены на перелеты космические.