В Волгограде передали ордена Мужества семьям 9 погибших в СВО солдат и офицеров

Награды вручили в Триумфальном зале в присутствии ветеранов. Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»

В музее-панораме «Сталинградская битва» 15 декабря 2022 года прошла очередная торжественная траурная церемония. Ордена Мужества передали родным и близким девяти героев - солдат и офицеров из Волгоградской области, погибших в бою во время специальной военной операции на Украине, сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике.

Вручали посмертные награды в Триумфальном зале семьям военных вице-губернатор Геннадий Шевцов и военком региона Андрей Летунов. Указом президента посмертно орденами Мужества наградили начальника службы радиоэлектронной борьбы подполковника Вячеслава Проскурякова, старших лейтенантов Павла Церковникова и Куанши Дускалиева, сержанта Владислава Ремчукова, младших сержантов Сергея Семенова и Андрея Чернецова, ефрейторов Якова Пятирикова и Никиту Ярды, а также рядового Сергея Кочетова. Все они до конца исполнили свой воинский долг перед Отечеством. Награды их близким передали в присутствии ветеранов и молодежи.

«Комсомольская правда» приносит глубокие соболезнования родным и близких всех павших в боях.