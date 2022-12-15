В Волгоградской области на комплексы фиксации нарушений ПДД выделят 456 млн рублей

На волгоградских трассах установят 60 комплексов фотовидеофиксации Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области объявили аукцион по отбору подрядчика, которому почти на 5 лет отдадут в эксплуатацию комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Начальная цена контракта составляет 456 миллионов рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Волгоградской области «Безопасный регион».

Контракт будет действовать с 1 февраля 2023 года по 15 декабря 2027-го, при этом его исполнение разделят на 5 этапов. «Безопасный регион» передаст подрядчику 60 комплексов фотовидеофиксации ПДД, которые установят на трассах. Компании предстоит обслуживать и эксплуатировать их, в случае необходимости ремонтировать камеры и радары за свой счет. Заявки на аукцион принимаются до 11 января.

Комплексы разместят в Новониколаевском, Новоаннинском, Михайловском, Фроловском, Иловлинском, Городищенском, Светлоярском, Камышинском, Дубовском, Калачевском, Суровикинском, Чернышковском, Среднеахтубинском, Быковском, Старополтавском, Палласовском, Николаевском, Октябрьском, Котельниковском, Урюпинском, Ленинском, Кумылженском, Еланском, Киквидзенском, Котовском районах. Они будут на трассах Р-22 «Каспий», Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», «Волгоград - Каменск-Шахтинский», Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград», «Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск», «Палласовка-Кайсацкое», «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск», «Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино», «Волгоград - Астрахань», «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская», «Самойловка – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская», «Октябрьский (Калачевский район) - Шебалино», «Камышин - Петров Вал», «Калининск - Жирновск - Котово - Камышин».