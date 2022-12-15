Жителя Волгограда оштрафовали на 40 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Волгоградец еще может обжаловать постановление суда. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Тракторозаводский районный суд оштрафовал 49-летнего жителя Волгограда за дискредитацию вооруженных сил на 40 тысяч рублей. Листовку формата А4 с протестом против использования ВС РФ на Украине мужчина наклеил на двери районной администрации, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Тракторозаводском суде.

- Гражданин тем самым в публичной форме подрывал доверие к проведению специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР, - рассказали в суде.

После появления листовки полицейские быстро вышли на ее автора. Мужчину признали виновным в дискредитации ВС РФ. 14 декабря суд вынес решение о 40-тысячном штрафе с учетом личности и материального положения. Волгоградец еще может обжаловать это постановление.