Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 11:48

Жителя Волгограда оштрафовали на 40 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Мужчина наклеил листовку на дверь администрации Тракторозаводского района
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградец еще может обжаловать постановление суда.

Волгоградец еще может обжаловать постановление суда.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Тракторозаводский районный суд оштрафовал 49-летнего жителя Волгограда за дискредитацию вооруженных сил на 40 тысяч рублей. Листовку формата А4 с протестом против использования ВС РФ на Украине мужчина наклеил на двери районной администрации, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Тракторозаводском суде.

- Гражданин тем самым в публичной форме подрывал доверие к проведению специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР, - рассказали в суде.

После появления листовки полицейские быстро вышли на ее автора. Мужчину признали виновным в дискредитации ВС РФ. 14 декабря суд вынес решение о 40-тысячном штрафе с учетом личности и материального положения. Волгоградец еще может обжаловать это постановление.