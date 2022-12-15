Под Волгоградом пьяный отец угрожал заколоть дочь шампуром

Схватив со стола шампур, мужчина приставил его к груди дочери. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пьяный 71-летний отец угрожал убить и едва не заколол родную дочь шампуром - ему не понравилось, как та ведет домашнее хозяйство. Происшествие случилось несколько дней назад в одном из хуторов Среднеахтубинского района. На волгоградца возбудили дело за угрозу убийством, ему грозит до двух лет тюрьмы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

В тот день отец решил зайти в гости к своей 44-летней дочери. Подвыпившему мужчине не понравилось, как та ведет хозяйство. От замечаний он перешел к оскорблениям. Женщина попросила отца уйти, тот разозлился. Одной рукой схватил дочь за волосы, а другой - приставил к ее груди лежавший на столе шампур, угрожал, что заколет. Волгоградке удалось вырваться и запереться в доме. Вскоре прибывшие по звонку полицейские задержали дебошира.