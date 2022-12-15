Муж и жена погибли на пожаре под Волгоградом

Старый деревянный дом выгорел полностью. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Старый деревянный дом загорелся в селе Умет Камышинского района вскоре после полуночи 15 декабря. К утру пожарные потушили пламя, на пепелище обнаружили тела 50-летних мужчины и женщины – мужа и жену, которые жили в сгоревшем доме. Следователи проводят проверку. Предварительно, причиной пожара стала непотушенная сигарета хозяина дома, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- Предположительная причина пожара- неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания был расположен в месте обнаружения тела мужчины, - рассказали следователи.

Трагедия случилась на улице Привокзальной. По данным регионального МЧС, пожар в доме, где супруги жили вдвоем, вспыхнул среди ночи в 1.33. Дым увидели соседи, они и вызвали пожарных. Дом размером 10 на 10 метров выгорел полностью. Потушить огонь удалось лишь в 4.45.