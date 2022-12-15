В Волгограде открылась посвященная чекистам выставка «Щит и меч Сталинграда»

Строить монумент начали в апреле, открыли 28 декабря 1947 года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» 15 декабря 2022 года открылась выставка «Щит и меч Сталинграда», приуроченная 75-летию появления в Волгограде первого в стране памятника чекистам. На открытии присутствовали руководство регионального ФСБ, ветераны и сотрудники полиции и госбезопасности, юнармейцы и кадеты. Экспозиция рассказывает о том, как чекисты защищали город на Волге и как сразу после войны возводили монумент. Посетителям впервые представят уникальные рассекреченные документы ФСБ, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

Выставку посвятили офицерам контрразведки Сталинградского фронта, солдатам и офицерам 10-й дивизии войск НКВД и милиционерам. Помимо документов в экспозиции личные вещи и оружие, множество фотографий и эскизов из архивов ФСБ и регионального главка МВД, госархива и фондов музея-заповедника. Часть экспонатов предоставили родственники архитектора мемориала.

В конкурсе на проект памятника чекистам участвовало 30 архитекторов из Сталинграда и Ленинграда. Первая премия досталась Феофилакту Коимшиди. На монумент сбросились сотрудники госбезопасности и милиции, собрали около полумиллиона рублей. Строить начали в апреле, открыли 28 декабря 1947 года.