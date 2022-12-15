Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 декабря 2022 9:38

Волгоградцы за сутки отдали телефонным мошенникам более 4 млн рублей

Аферисты обманули не только пенсионеров, но и молодых жителей области
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцы из-за действий телефонных мошенников лишились более 4 млн рублей

Волгоградцы из-за действий телефонных мошенников лишились более 4 млн рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области постоянно растет число жителей, которые становятся жертвами телефонных мошенников. За последние сутки волгоградцы перевели аферистам свыше 4 миллионов рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Среди обманутых не только пенсионеры, а также молодые и люди средних лет. Причем мошенники использовали старую схему. Представляясь работниками банка, они говорили гражданам о необходимости перевести деньги на «безопасный счет» из-за «подозрительных операций».

25-летний пономарь храма из Волжского поверил аферистам и лишился 496 тысяч рублей. 36-летняя неработающая волгоградка перевела 804 тысяч рублей, а 65-летний слесарь - 1 миллион 316 тысяч рублей. 54-летняя школьная уборщица была обманута на 280 тысяч рублей, 53-летний машинист котельной – на 595 тысяч, 56-летняя завхоз – на 544 тысячи рублей.

Полицейские в очередной раз обратились к жителям Волгоградской области с просьбой быть бдительным в телефонных разговорах с незнакомцами. Не нужно переводить деньги на неизвестные счета и оформлять онлайн-кредиты.