В Волгограде возбудили дело о хищении при капремонте

Часть денег на капремонт освоили без проведения работ. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о хищении при капитальном ремонте многоквартирного дома на улице Колпинской, 2 в Дзержинском районе. Часть работ на 7 миллионов рублей там либо не сделали вовсе, либо выполнили кое-как, сообщила сайту volgograd.kp.ru старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

- Материалы направили в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», - рассказали в прокуратуре.

Как установили во время проверки, договор с подрядчиком на капремонт двухэтажного дома на Колпинской в Жилгородке регоператор заключил в апреле 2021 года. За 7 с лишним миллионов рублей в здании должны были сделать фасад и крышу, фундамент и подвал, а также заменить все коммуникации. Заказчик принял и оплатил работы в ноябре 2021 – январе 2022-го. Но вместе с Фондом содействия реформированию ЖКХ удалось доказать, что объем работ подрядчик завысил, часть оплаченного сделал некачественно или не делал вовсе.