В Волгограде рабочий упал с высоты на стройке дома

Мужчину госпитализировали с кататравмой, ушибами и переломами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде 65-летний мужчина пострадал на стройке многоэтажного дома в Советском районе. 14 декабря рабочий выполнял кладку кирпича, находясь на плите-перекрытии между третьим и четвертым этажом. Не имея необходимых средств защиты при выполнении работ, мужчина потерял равновесие и упал вниз. Он получил кататравму, множественные ушибы и переломы, что квалифицировано экспертами как тяжкий вред здоровью, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Следователи возбудили уголовное дело. Территориальное подразделение СКР проводит комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств получения травм рабочим. Также будут установлены ответственные за соблюдение на стройплощадке правил безопасности, их действию или бездействию дадут юридическую оценку.