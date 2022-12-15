В Волгоградской области в ДТП с «ВАЗом» и фурой погиб один человек

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Поздним вечером 14 декабря в Волгоградской области произошла смертельная авария. В Нехаевском районе в 22.00 на магистрали «Самойловка - Шумилинская» 55-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21053» врезался в фуру Ford с полуприцепом. Грузовой автомобиль с 38-летним водителем из Московской области стоял на дороге с включенной аварийкой. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате происшествия 43-летний пассажир «ВАЗа» получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте аварии.