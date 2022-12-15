Светодиодные многогранники украсили площадь Титова в Волгограде

На Титова установили арт-объекты. Фото: мэрия

В Краснооктябрьском районе Волгограда 15 декабря установили украшения на бульваре улицы Титова. На благоустроенной в этом году площади появились двухметровые светодиодные многогранники по бокам от ведущей к Первой продольной лестницы. Они буду дополнительным источником освещения на пути к остановке общественного транспорта. Арт-объекты закупили благодаря экономии на аукционах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Дополнительные средства из бюджета города на эти цели не привлекались, - рассказали в администрации Волгограда.

Напомним, в этом году на улице Титова сделали три участка на средства проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Теперь новая плитка и газон заняли всю нечетную сторону улицы от Второй до Первой продольной. В следующем году доведут до ума и четную сторону – от улицы Таращанцев до Еременко. Так что легендарная каштановая аллея будет полностью благоустроенной.