В Волгограде создателю финансовой пирамиды из Москвы дали 6 лет колонии за мошенничество

Приговор еще могут обжаловать. Фото: Прокуратура ВО

Центральный райсуд Волгограда 15 декабря огласил приговор 51-летнему учредителю и руководителю потребительского кооператива «Первый пенсионный», который работал по принципу финансовой пирамиды. Из-за москвича 23 волгоградца потеряли более 6 миллионов рублей. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к 6 годам колонии особого режима, сообщила сайту volgograd.kp.ru старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

Как установил суд, 51-летний житель Москвы открыл потребительский кооператив «Первый пенсионный» и принимал вклады у волгоградцев, гарантируя высокие проценты и страхование финансовых рисков. Но по факту это была очередная финансовая пирамида. Деньги мужчина потратил, а 23 волгоградца потеряли более 6 миллионов. Свою вину финансист признал лишь частично, он еще может обжаловать приговор.