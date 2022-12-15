В Волгограде 5-летний ребенок упал с балкона третьего этажа

Ребенка госпитализировали с травмами Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде 14 декабря едва не произошла трагедия. В Краснооктябрьском районе 5-летний мальчик упал с балкона третьего этажа. Ребенок был в квартире под присмотром бабушки, которая на некоторое время оставила его одного, уйдя из дома. Внук вышел на балкон и выпал на улицу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мальчик упал на сугробы, которые хотя бы немного смягчили падение. Ребенка госпитализировали в больницу. Именно медики сообщили полицейским о характере травм маленького пациента. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних организовали проверку.

- Полицейскими будут изучены все обстоятельства, приведшие к наступлению негативных последствий, и приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством, - отметили в региональной полиции.