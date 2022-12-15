Медики рассказали о состоянии водителя рухнувшего с моста грузовика в Волгограде

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде после страшной аварии на Третьей продольной госпитализировали водителя фуры, которая рухнула с моста на Третьей продольной. 65-летнего мужчину извлекли из кабины грузовика и госпитализировали в 25-ю больницу. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, состояние пациента тяжелое, стабильное. Он находится в реанимации.

Напомним, ДТП произошло на границе Ворошиловского и Дзержинского районов 14 декабря, когда областной центр накрыл снегопад. На мосту через реку Царица фура пробила дорожные ограждения и рухнула вниз с 40-метровой высоты.

- Водитель, управляя грузовым автомобилем «Мерседес Бенц Актрос» с полуприцепом, двигаясь со стороны ул. Неждановой в сторону ул. Ангарская, на мосту через р. Царица не справился с управлением, совершил наезд на оградительный отбойник, в результате чего произошло опрокидывание и падение транспортного средства с моста, - рассказали подробности ДТП в региональном Главке МВД.

В мэрии уверяют, что происшествие не связано с состоянием дороги из-за снега, незадолго до аварии этот участок Третьей продольной обработала спецтехника.