В Волгоградской области с 1 января величина прожиточного минимума вырастит на 400 рублей

С январе в Волгоградской области увеличится прожиточный минимум Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области с 1 января 2023 года готовятся повысить размер прожиточного минимума. Резко он не увеличится. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой проект постановления администрации региона, величина прожиточного минимума на душу населения составит 12 363 рублей. Сейчас она примерно на 400 рублей меньше и составляет 11 970 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения будет 13 476 рублей вместо нынешних 13 047 рублей.

Для пенсионеров ПМ повысят до 10 660 рублей, сейчас его величина составляет 10 319 рублей. Прожиточный минимум для детей увеличат с 11 914 рублей до 12 307 рублей. В предыдущий раз индексация в регионе проводилась в июне.

Постановление в ближайшее время должен подписать губернатор. После этого оно вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать по 31 декабря 2023 года.