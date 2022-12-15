Менеджеры, продавцы и водители возглавили топ-10 самых востребованных профессий в Волгограде

Водители на третьем месте по востребованности. Фото: Евгения ГУСЕВА

По итогам 2022 года предприятиям и организациям в Волгограде и области чаще всего требовались менеджеры по продажам. На эту профессию за год открыли более 6 тысяч вакансий с зарплатой в 40-80 тысяч рублей. В топ-10 самых востребованных у работодателей профессий также вошли продавцы - консультанты и кассиры, и водители. К такому выводу пришли эксперты hh.ru, проанализировав рынок труда, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Первая тройка рейтинга совпадает с общероссийской. При этом операторы кол-центра и торговый представитель ценятся именно в Волгоградской области. Зато в регионе нет высокого спроса на программистов, которые в целом по стране на пятом месте по востребованности.

Также в волгоградском топ-10 востребованных специалистов по итогам года оказались бухгалтер, врач и слесарь/сантехник, инженер-проектировщик и кондитер/повар/пекарь.