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НовостиЭкономика15 декабря 2022 6:39

Дизельное топливо за неделю подорожало более чем на рубль в Волгоградской области

Цены на бензин изменились незначительно
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоградской области продолжается рост цен на дизельное топливо

В Волгоградской области продолжается рост цен на дизельное топливо

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области на протяжении нескольких недель подряд растут цены на дизельное топливо. За очередные 7 дней оно снова стало дороже, причем резко. С 5 по 11 декабря дизельное топливо выросло в стоимости на 1 рубль 5 копеек. Литр в среднем на волгоградских АЗС стоит 56,17 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Росстата.

На 2 копейки подорожал бензин марки АИ-95, который в среднем обходится водителям в 53,39 рубля за литр. Не изменились цены на бензин АИ-92 и АИ-98, их стоимость составляет 48,08 и 59,19 рубля соответственно.