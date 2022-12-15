Дизельное топливо за неделю подорожало более чем на рубль в Волгоградской области

В Волгоградской области продолжается рост цен на дизельное топливо Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области на протяжении нескольких недель подряд растут цены на дизельное топливо. За очередные 7 дней оно снова стало дороже, причем резко. С 5 по 11 декабря дизельное топливо выросло в стоимости на 1 рубль 5 копеек. Литр в среднем на волгоградских АЗС стоит 56,17 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Росстата.

На 2 копейки подорожал бензин марки АИ-95, который в среднем обходится водителям в 53,39 рубля за литр. Не изменились цены на бензин АИ-92 и АИ-98, их стоимость составляет 48,08 и 59,19 рубля соответственно.