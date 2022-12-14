В Волгограде вернувшихся из зоны СВО добровольцев наградили за отвагу и мужество

Волгоградцы отправились в зону СВО добровольцами и проявили отвагу. Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва".

14 декабря в музее «Сталинградская битва» снова вручали высокие награды. На этот раз ордена и медали передавали не родственникам, а самим героям, отличившимся в ходе специальной военной операции. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе музея-заповедника, в Триумфальный зал на награждение пригласили двух волгоградцев, которые отправились в зону СВО по своему желанию. И вернулись. Добровольцы Сергей Ф. и Михаил П. не только исполнили свой гражданский долг, но и проявили героизм, мужество и самоотверженность на фронте.

Награды в торжественной обстановке вручил полковник Летунов. Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва".

В торжественной обстановке и при участии ветеранов Вооруженных сил, молодежи, общественности добровольцам торжественно вручили две высокие награды: орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За отвагу». Награды бойцам вручил Военный комиссар региона полковник Андрей Летунов.