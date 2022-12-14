В Волгограде 15 декабря временно отключат свет в трех районах

Энергетики продолжают плановые отключения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 15 декабря 2022 года, тысячи жителей трех районов Волгограда вновь временно останутся без электричества из-за плановых работ энергетиков на электросетях. Обесточат жилые массивы в Дзержинском, Краснооктябрьском и Советском. Отключения света затронут и многоквартирные дома, и частный сектор, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

В Дзержинском районе с 9.00 до 16.00 обесточат один дом - на улице Рионской, 13. В Советском районе Волгограда среди коммунальных страдальцев вынужденно окажутся жители трех домов по адресам: пр. Университетский, 49, ул. 35-й Гвардейской Дивизии, 21, ул. Калининградская, 21. Электричество вырубят на весь день – с 9.00 до 17.00.

В Краснооктябрьском районе 15 декабря 2022 без света придется пережить шесть часов - с 9.00 до 15.00 – обитателям большого жилого массива по адресам: ул. Араратская, 38-70, 41-65, ул. Былинная, 27-37, пер.1-й Манежный, 6, 6а, 8б, 8-12, 7-15, пер.2-й Манежный, 1-9, 2, 4, пер.3-й Манежный, 3-17, пер.4-й Манежный, 1-9, 2-18, пер.4-й Летный, 22-44, 23-39, пер.1-й Летный, пер.2-й Летный, пер.3-й Летный, пер.3-й Былинный, 1-13, 2-12, ул. Созидательская, 1-23, ул. Телефонная, 46-52, ул. Черниговская, 39-63, 44-78.