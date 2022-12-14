Спрос на поездки в теплые страны зимой в Волгограде вырос на 81%

Волгоградцы планируют поездки в теплые страны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спрос на путевки в теплые страны этой зимой в Волгограде вырос на 81% по сравнению с прошлым годом и превысил допандемийный уровень. Все из-за смягчения ковидных ограничений и удаленной работы, сообщили сайту volgograd.kp.ru эксперты сервиса Яндекс Путешествия.

Самыми популярными странами для «зимовок» 2022-2023 года у жителей Волгограда стали Армения, Испания, Турция, Вьетнам и Таиланд. Аналитики изучили данные по бронированию отелей и авиабилетов на эту зиму продолжительностью от трех недель. В среднем волгоградцы планируют отдых в теплых странах за пару месяцев до вылета, а длительность «каникул» чаще всего составляет около четырех – пяти недель. При этом в Испании и Вьетнаме жители региона готовы провести гораздо больше времени – порядка 4 месяцев.

В целом по стране спрос на зимовку в теплых краях вырос на 87%. Чаще всего россияне выбирают Тайланд, Израиль, Турцию и ОАЭ.