В Волгоградской области третий месяц идут поиски пропавшей 17-летней девушки

Фото: "Лиза Алерт"

В Волгоградской области третий месяц идут поиски пропавшей без вести Алины Поповой. 17-летняя девушка из Урюпинска бесследно исчезла еще 25 сентября. С тех пор о ней ничего неизвестно, рассказали сайту volgograd.kp.ru в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Волонтеры просят волгоградцев помочь в поисках и сообщить информацию о девушке тех, кто мог ее видеть, по номерам телефонов 8 (800) 700-54-52 или 112. Рост Алины 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темно-каштановые волосы, карие глаза. В какой одежде может быть девушка, неизвестно.

Напомним, ранее были объявлены поиски 20-летней Екатерины Понкратовой из Волжского. Накануне девушку нашли живой.