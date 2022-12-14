Оператор по обращению с ТКО стал партнером акции по сбору макулатуры

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Компания «Ситиматик-Волгоград» выступила партнером экосоревнований по сбору макулатуры «Бумажный бум!». По окончанию акции регоператор предоставил спецтранспорт для вывоза бумаги и картона в экопункт «Вторматик», где, напомним, за вознаграждение принимают ВМР от населения.

Акции предшествовала целая серия экоуроков. В ноябре была получена заявка от средней школы № 129 Советского района г. Волгограда и в заведении прошел целый экоэнтенсив. Занятиями было охвачено порядка 150 ребят, а по итогам принято решение перейти от слов к делу. В школе была организована акция по сбору макулатуры.

В мероприятии участвовали ученики от 1 до 11 классов. В корпусе по адресу ул. Даугавская, 5а приняли участие 36 классов, к ним присоединился корпус, расположенный на ул. Семушкина, 2, в котором участвовали 9 классов. Макулатуру в школу несли и дети, и родители – в последние дни разгорелась настоящая «битва», проснулся соревновательный интерес, ребята не хотели уступать, а некоторые классы решили присоединиться к акции.

Накануне были подведены итоги акции: за две недели ребятами средней школы № 129 было собрано более 1 500 кг макулатуры. Победителями акции является 4 А класс (265 кг); второе место занял 1 В (189,9 кг); третье место завоевал 1 Б (183,1 кг). Все вторичные ресурсы отправились в экопункт «Вторматик», они будут переработаны и получат вторую жизнь.

«Экологическое просвещение и экологическое воспитание является одной из важных задач в образовательном процессе. Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум!» сплотила коллектив детей и взрослых, общими усилиями мы собрали более 1,5 тонны макулатуры. Благодаря взаимодействию с региональным оператором ООО «Ситиматик- Волгоград» нам удалось сдать на переработку весь объем макулатуры, тем самым мы спасли более 27 деревьев!», - отметила директор МОУ СШ № 129 Ольга Александровна Овчарова.

От лица регионального оператора классу-победителю были вручены сувениры с символикой экопункта «Вторматик». Отметим, что подробную информацию о пункте можно найти на сайте , а за новостями удобно следить в телеграмм-канале.