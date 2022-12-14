В Волгограде Роспотребнадзор запретил предпринимателю торговать табаком у детсада

Роспотребнадзор обратился с иском в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградский Роспотребнадзор через суд добился запрета торговли табаком для предпринимателя Эльвина Алиева. Реализацией табачной продукции бизнесмен занимался в торговой точке на расстоянии менее 100 метров от детского садика №270 на улице Александрова в Тракторозаводском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Тракторозаводский районный суд 12 декабря 2022 года полностью удовлетворил исковые требования ведомства в защиту неопределенного круга потребителей. По решению суда предприниматель должен прекратить продажу сигарет и табака, а своих покупателей известить об этом не только объявлением на двери, но и через СМИ.