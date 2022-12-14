Волгоградский губернатор в Камышине встретился с семьями военнослужащих-участников СВО

Фото: Администрация Волгоградской области

Во время визита в Камышин губернатор Андрей Бочаров провел встречу с представителями актива семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Также на мероприятии были представители ветеранских и добровольческих организаций, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области. Обсуждались вопросы оказания мер поддержки родным военнослужащих.

- Нужно сделать так, чтобы ни один человек не остался без внимания. Если у вас появляется такая информация, необходимо обязательно проинформировать нас, - обратился к присутствующим губернатор.

Родные военнослужащих могли задать вопросы, касающиеся утвержденных мер поддержки, в том числе для мобилизованных и добровольцев. На встрече также было уделено внимание инфраструктуре военных городков, которые находятся в Волгоградской области. Регион совместно с минобороны РФ может сформировать отдельную программу по их улучшению.

- Мы посмотрим, что необходимо сделать, начиная с дорог, тротуаров, социальных объектов, которые там находятся, обеспечения транспортной доступности, - добавил Андрей Бочаров.

Была отмечена работа добровольцев, а также помощь жителей, предприятий и организаций различных отраслей военнослужащим и их родным. Так в рамках акции «Тепло из дома к Новому году участники СВО получат подарки.