В центре Волгограда 24-летний мужчина до смерти забил случайного прохожего за отказ дать сигарету

Подозреваемого задержали, следователи будут ходатайствовать о его заключении под стражу. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгограде 24-летний парень до смерти избил случайного прохожего за отказ дать ему закурить. Драка случилась еще 26 ноября на улице Комсомольской, 8 в самом центре города. Больше двух недель медики боролись за жизнь потерпевшего, но накануне 43-летний мужчина все же скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, сообщила сайту volgograd.kp.ru представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.

Вечером 26 ноября 2022 года конфликт на улице Комсомольской вспыхнул на ровном месте. 24-летний парень спросил сигарету у проходивших мимо 43-летнего волгоградца и его друга. Те отказали. По версии следствия, подозреваемый беспричинно нанес мужчине несколько ударов в голову, тот упал и потерял сознание. Больше двух недель он пролежал в коме. 13 декабря волгоградец умер в больнице, не приходя в себя.

Подозреваемого задержали, следователи будут ходатайствовать о его заключении под стражу. Расследование продолжается.