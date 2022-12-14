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НовостиОбщество14 декабря 2022 10:19

Центр Волгограда остался без света 14 декабря из-за аварии

Электричество вырубили от железной дороги до набережной
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Светофоры в центре потухли, как свет в домах и офисах.

Светофоры в центре потухли, как свет в домах и офисах.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Днем 14 декабря 2022 года центр Волгограда остался без электричества. Свет погас в домах на улицах Мира, Чуйкова, на проспекте Ленина и между ними. На Первой продольной, Коммунистической и Комсомольской не работают светофоры. Причиной стала локальная авария на электросетях, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

- Бригады уже работают на месте. Причины выясняются. Отключение не масштабное и, скорее всего, краткосрочное, - рассказали в электросетевой компании. Вскоре свет в центре включили на 5 минут, но после он снова погас. Авария на электросетях оказалась довольно серьезной.