В Камышине планируют масштабные работы по ремонту дорог, тротуаров и фасадов зданий

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 14 декабря с рабочей поездкой отправился в Камышин. Во время инспекции было объявлено о том, что в городе будут реализовывать трехлетнюю программу комплексного социально-экономического развития. К ее разработке приступят в 2023 году. Планируются масштабные работы по ремонту дорог, тротуаров, фасадов зданий, остановок в Камышине.

- Надо делать не только дороги, но и тротуары, придорожную часть. Камышин является центром для пяти-шести муниципальных образований, находящихся поблизости. Надо создать здесь условия, рассчитанные не только на жителей города, - приводит слова Андрей Бочарова пресс-служба администрации региона.

Губернатор во время рабочей поездки поставил задачу построить новую поликлинику на 800 мест. Также Андрей Бочаров посетил построенную инфекционную больницу, которая заработает на следующей неделе.

Добавим, в Камышине с 2016 года благоустраивается центральная набережная, в следующем году завершится первый этап проекта. В дальнейших планах – создание современной речной пристани для кораблей класса «река-море», что позволит расширить туристические возможности города. Ранее в Камышине реализовывались проекты благоустройства в рамках подготовки к 100-летию Алексея Маресьева.