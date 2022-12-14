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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 9:07

В Камышине полицейский спас пенсионера от мошенников и помог сохранить полмиллиона рублей

В Волгоградской области пожилой мужчина взял кредиты, чтобы положить деньги на «безопасный» счет
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Владимир Федяев в свой выходной спас пенсионера от мошенников.

Владимир Федяев в свой выходной спас пенсионера от мошенников.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области пожилой мужчина попался на удочку телефонных мошенников и даже влез в долги, чтобы положить деньги на «безопасный» счет. Но на его счастье пенсионера с крупной суммой денег и телефоном в руках у банкомата в магазине Камышина 13 декабря увидел полицейский. Сотрудник патрульно-постовой службы Владимир Федяев в свой выходной спас пенсионера от мошенников и помог сохранить ему более полумиллиона рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский».

Пенсионера, который держал в руках крупную сумму денег и активно разговаривал с кем-то по телефону, полицейский заметил, расплачиваясь за покупки на кассе. Старший лейтенант сразу заподозрил неладное. После пожилой мужчина подтвердил, что разговаривает с сотрудниками банка и, чтобы сохранить сбережения, переводит деньги на «безопасный счет». Пенсионер не хотел слушать стража порядка, но тот все же убедил его прекратить переводы. Так, камышанин лишился всего 40 тысяч рублей. А мог отправить аферистам все 600 тысяч, которые в тот день взял в кредит.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Полицейские разыскивают преступников.