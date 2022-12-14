На трассах Волгоградской области со снегопадом борется 101 единица спецтехники

Наибольшее число спецтехники задействовано в центральных и южных районах региона Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С ночи 14 декабря на Волгоград и область обрушился снегопад. На борьбу со стихией в регионе вышла 101 единица спецтехники, которая обеспечивает проезд на трассах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, мониторинг дорожной ситуации ведется круглосуточно, проблемных участков и заторов на трассах нет.

За прошедшие сутки по области на магистрали нанесли 302 тысячи реагентов. В расчистке снега задействованы погрузчики, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры. Наибольшее число спецмашин используется в центральных и южных районах Волгоградской области. При ухудшении погоды на борьбу со снегопадом и гололедом могут выйти до 522 единиц спецтехники.

А в Волгограде снег утром доставил хлопот, 60 единиц спецтехники не успевают расчищать снег, который не перестает идти. В утренние часы на дорогах образовались 9-балльные пробки, фиксировались мелкие ДТП. К 11.30 среды заторы в областном центре оцениваются в 8 баллов.