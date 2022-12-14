Каток и лыжные трассы готовят в Комсомольском саду в Волгограде

Так нарядили елочки сами жители района. Фото: Максим Хмызов

Комсомольский сад в центре Волгограда украшают к Новому году. Здесь, по давней традиции, уже одели шарфик на зайку Агнии Барто, плюс к этому жители района украсили мишурой и шарами живые елочки. В парке приступили к монтажу ледового катка и подготовке зимних трасс для беговых лыж, сообщили сайту volgograd.kp.ru в дирекции парка.

Начали наряжать к празднику шарами и световыми гирляндами и большую живую елку, что растет посреди Комсомольского сада. Именно здесь волгоградскую детвору будут ждать новогодние мероприятия. Рядом вскоре откроется резиденция Деда Мороза, но уже сейчас можно опустить в специальный почтовый ящик письмо Деду Морозу.