Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 8:28

Каток и лыжные трассы готовят в Комсомольском саду в Волгограде

К Новому году в парке нарядили елки и зайку
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Так нарядили елочки сами жители района. Фото: Максим Хмызов

Так нарядили елочки сами жители района. Фото: Максим Хмызов

Комсомольский сад в центре Волгограда украшают к Новому году. Здесь, по давней традиции, уже одели шарфик на зайку Агнии Барто, плюс к этому жители района украсили мишурой и шарами живые елочки. В парке приступили к монтажу ледового катка и подготовке зимних трасс для беговых лыж, сообщили сайту volgograd.kp.ru в дирекции парка.

Начали наряжать к празднику шарами и световыми гирляндами и большую живую елку, что растет посреди Комсомольского сада. Именно здесь волгоградскую детвору будут ждать новогодние мероприятия. Рядом вскоре откроется резиденция Деда Мороза, но уже сейчас можно опустить в специальный почтовый ящик письмо Деду Морозу.