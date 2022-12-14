Волгоградец на «Ниссане» сбил двух людей на пешеходном переходе

Женщине-пешеходу потребовалась госпитализация. Фото: Олег УКЛАДОВ

47-летний мужчина 13 декабря устроил неприятное ДТП в Краснооктябрьском районе Волгограда. Проезжая проспект Ленина со стороны центра в сторону проспекта Металлургов он вдруг решил не пропускать людей на пешеходном переходе. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, пешеходам горел зеленый, когда они вышли на проезжую часть и оказались под колесами иномарки. Волгоградец умудрился сбить сразу двоих.

Одному из пострадавших повезло больше, а вот 56-летнюю женщину скорая с места ДТП увезла в больницу. Госавтоинспекция проводит проверку, обстоятельства аварии уточняются. В это же время в Ворошиловском районе произошла авария, в которой пострадала пассажирка маршрутки. После падения в салоне резко затормозившего микроавтобуса 21-летнюю девушку увезли в больницу.