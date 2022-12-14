В Волгограде вскрыли криминальный бизнес по торговле нелегальным табаком

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области перекрыли канал поставки в регион нелегального табака. В Волгограде были задержаны двое местных жителей, которых подозревают в организации криминального бизнеса. Они продавали немаркированный табак. Из незаконного оборота было изъято более 75 тысяч пачек немаркированных сигарет на сумму 9 миллионов рублей.

- Предварительно установлено, что фигуранты приобрели на территории других регионов табачную продукцию неизвестного происхождения без акцизных марок либо с марками, имеющими признаки подделки, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина

В Волгоград сигареты поставлялись транспортными компаниями как электрооборудование и сантехника, после чего их продавали предпринимателям. Полицейские провели обыски в гаражах, на скалах и в местах продажи нелегального табака. Главное следственное управление регионального Главка МВД возбудило уголовное дело. Задержанным избрали меру в виде обязательства о явке.