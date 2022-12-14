Новая инфекционная больница в Камышине примет пациентов 19 декабря

Рядом с новым корпусом построят поликлинику. Фото: АВО

Уже 19 декабря 2022 года в Камышине примет первых пациентов инфекционная больница, которую построили для жителей Камышинского и четырех близлежащих районов Волгоградской области. Утром 14 декабря новый объект здравоохранения проинспектировал губернатор Андрей Бочаров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

«Получив все лицензии и разрешения, на следующей неделе больница уже примет пациентов. Начинается пик инфекционных заболеваний – и это хорошее подспорье для всей системы здравоохранения Волгоградской области», - отметил Андрей Бочаров.

В инфекционной больнице, построенной по современным стандартам, будет 60 коек для пациентов. При необходимости их число можно увеличить почти вдвое. Пока же в инфекционном отделении горбольницы №1 Камышина всего 17 мест. Новый корпус построили с нуля. В нем предусмотрели свою лабораторию, палаты интенсивной терапии. Всюду будет новое оборудование, монтаж и проверку которого сейчас завершают подрядчики.

В инфекционку закупили стационарный и передвижной рентген-аппараты, четыре аппарата ИВЛ, мониторы пациента и функциональные кровати, газификатор, аппарат УЗИ экспертного класса и многое другое. Будет здесь и свой компьютерный томограф.

Подобную больницу ранее построили в Волжском и Калаче-на-Дону. В следующем году еще одна откроется в Михайловке. По словам губернатора, будет такая и в Волгограде. А в Камышине рядом с новым корпусом планируют построить большую поликлинику.