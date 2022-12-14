В Волгограде 21-летняя девушка попала в больницу после поездки в маршрутке

Волгоградку увезли в больницу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

21-летняя волгоградка оказалась в больнице, воспользовавшись услугами общественного транспорта. Девушка сама села в маршрутку, а вышла из нее уже в карету скорой помощи. Происшествие случилось в 17.15 13 декабря в Ворошиловском районе Волгограда.

Как рассказали подробности этого ДТП в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, микроавтобус «Форд Транзит» ехал со стороны центра города в направлении улицы Калинина по Астраханскому мосту. В пути 51-летний водитель экстренно затормозил – так, что люди в салоне попадали друг на друга. Сильнее всех не повезло юной пассажирке – девушке потребовалась помощь медиков.