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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 7:53

В Волгограде 21-летняя девушка попала в больницу после поездки в маршрутке

Водитель резко затормозил на Астраханском мосту
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Волгоградку увезли в больницу.

Волгоградку увезли в больницу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

21-летняя волгоградка оказалась в больнице, воспользовавшись услугами общественного транспорта. Девушка сама села в маршрутку, а вышла из нее уже в карету скорой помощи. Происшествие случилось в 17.15 13 декабря в Ворошиловском районе Волгограда.

Как рассказали подробности этого ДТП в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, микроавтобус «Форд Транзит» ехал со стороны центра города в направлении улицы Калинина по Астраханскому мосту. В пути 51-летний водитель экстренно затормозил – так, что люди в салоне попадали друг на друга. Сильнее всех не повезло юной пассажирке – девушке потребовалась помощь медиков.