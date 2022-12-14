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НовостиПолитика14 декабря 2022 7:39

Командирские полеты на фронтовых бомбардировщиках Су-24М стартовали в Волгоградской области

Летная подготовка будет идти днем и ночью
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Бомбардировщики отработают парные и групповые полеты.

Бомбардировщики отработают парные и групповые полеты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Над Волгоградской областью днем и ночью будут кружить фронтовые бомбардировщики Су-24М. В смешанном авиационном подразделении Южного военного округа, дислоцированном в регионе, стартовали первые в этом учебном году командирские полеты, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО.

- Пилоты отработают посадку в ночных условиях и условиях слабой видимости, пилотирование на малых и сверхмалых высотах, - рассказали военные.

Летная подготовка, в которой задействуют командиров авиационных подразделений и их заместителей, продлится несколько дней. Упражняться пилоты будут и днем, и ночью. Их главная задача – отработать самые сложные упражнения курса боевой подготовки. Летчики также будут учиться сажать самолеты, самостоятельно выбирая площадку, отработают парные и групповые полеты, взаимодействие экипажей с командирами на аэродроме.