Волгоград вошел в число идеальных городов для зимнего отдыха среди россиян

Некоторые россияне считают Волгоград идеальным местом для зимнего отдыха Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На новогодних праздниках некоторые россияне предпочитают отдохнуть в других городах. Чаще всего жители страны мечтают побывать во время каникул в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Однако и Волгоград вошел в число городов для идеального зимнего отдыха, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные портала SuperJob. Причем в Волгограде хотят побывать 30% опрошенных мужчин и 22% женщин.

Вообще Волгоград наряду с Анапой, Самарой, Краснодаром, Екатеринбургом, Смоленском, Тюменью, Камчаткой, Иваново и Шерегешем на январских каникулах хотят посетить 24% россиян. Самыми популярными городами для посещения на Новый год остаются две столицы. Прогуляться по заснеженным Москве и Санкт-Петербургу мечтают 16% респондентов. 10% участников опроса выбрали идеальным местом для зимнего отдыха Сочи.